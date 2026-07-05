Трамп: Нетаньяху «знает, кто здесь главный»

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нему с просьбой о встрече в Белом доме. Об этом Трамп сказал Axios в телефонном интервью.

Глава Белого дома заявил, что встреча с Нетаньяху может состояться уже на следующей неделе после возвращения Трампа с саммита НАТО. «Мы очень хорошо ладим. (Нетаньяху) знает, кто здесь главный», – сказал Трамп.

В офисе премьер-министра Израиля сообщили, что Нетаньяху позвонил Трампу, чтобы поздравить его с 250-й годовщиной Дня независимости Соединенных Штатов.

«В ходе разговора премьер-министр отметил, что Соединенные Штаты являются гарантом глобальной свободы и что Израиль высоко ценит тесные отношения между двумя странами. Премьер-министр Нетаньяху и президент Трамп договорились в ближайшее время встретиться в Соединённых Штатах», – добавили в офисе премьера.