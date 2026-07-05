В России прогнозируют, когда закончится топливный кризис

«Считаю, что кризис, активная его фаза, кончится гораздо раньше 1 сентября. Я не могу сказать вам — завтра или послезавтра, но считаю, что это вопрос буквально нескольких недель», — считает Ананских.

Активная фаза топливного кризиса в России закончится «гораздо раньше 1 сентября», заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в интервью RTVi.

По его словам, «правительство действительно сделало достаточно много для стабилизации рынка, преодоления кризиса». Ананских отметил, что ряду НПЗ разрешили вернуться к производству топлива стандарта «Евро-3», от которого ранее отказались.

«Надеюсь, что это все в ближайшее время даст результат», — сказал он.

Дефицит бензина в России возник на фоне атак украинских дронов на НПЗ, в результате которых предприятия сокращают производство или полностью его останавливают. Ограничения на продажу топлива введены по всей России.