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«Вы зависите от нас»: Германия становится лидером в НАТО

13:15 549

Накануне саммита НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, Берлин посетил генсекретарь альянса Марк Рютте и похвалил Германию за ее достижения, пишет Deutsche Welle.

«Германия лидирует и выполняет свои обязательства», - заявил он журналистам в Бендлерблоке, берлинской резиденции Министерства обороны ФРГ.

Рютте особо отметил поддержку, которую Германия оказывает Украине, и высоко оценил участие бундесвера в защите стран Балтии от возможной «российской агрессии». Тот факт, что федеральное правительство намерено увеличить расходы на оборону до 3,5 процента ВВП к 2029 году, Рютте назвал «исключительным достижением», требующим политического мужества и решимости.

Оборонный бюджет Германии вырос до небывалых размеров, отмечает DW: этом году - до более чем 108 миллиардов евро, к 2029 году - до примерно 152 миллиардов евро. «Германия уже к 2029 году достигнет цели в 3,5 процента ВВП, согласованной в Гааге в прошлом году, на много лет раньше, чем об этом договорились в НАТО в целом», - подчеркнул канцлер Фридрих Мерц после заседания кабинета министров.

На саммите в Гааге НАТО определила 2035 год как целевой ориентир. К этому времени все государства-члены альянса должны будут выделять на оборону 5% своего ВВП: 3,5% - непосредственно на вооруженные силы и 1,5% - на инфраструктуру, связанную с обороной. Поводом для этого стало требование президента США Дональда Трампа, согласно которому европейцы должны больше заботиться о своей безопасности, а не полагаться на США - страну НАТО с самыми мощными вооруженными силами. К настоящему времени стало известно, что США намерены существенно сократить свой военный вклад в НАТО.

Распределение оборонного бремени между Европой и США станет одной из важных тем саммита НАТО в Анкаре. «НАТО была и останется трансатлантическим союзом, - подчеркнул Рютте в Берлине. - Но нам необходимо добиться более сбалансированного распределения обязанностей». Канцлер Мерц заявил: «Мы вполне уверенно вступаем в следующую неделю и говорим американцам: вы зависите от нас, а мы зависим от вас».

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