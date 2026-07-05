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Фицо не смогли лишить пожизненной пенсии

13:23 354

Референдум об отмене пожизненных выплат премьер-министру Словакии Роберту Фицо после его отставки не состоялся из-за низкой явки. Явка избирателей после обработки результатов с 99,5% участков составила 16,1%, сообщает Associated Press.

Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны были принять участие не менее 50% жителей страны, внесенных в списки избирателей.

На этот же референдум был вынесен вопрос о возобновлении работы специальной прокуратуры, которая занималась тяжкими преступлениями и коррупцией. Принятое при правительстве Фицо решение упразднить специальную прокуратуру вызвало несколько лет назад массовые протесты в Словакии.

Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati. Поводом стали поправки 2024 года, согласно которым бывшие премьеры и спикеры парламента, занимавшие должность не менее двух сроков, могут получать пожизненные выплаты — более €4 тысяч в месяц. Под эти критерии, в частности, подпадает Фицо.

Роберт Фицо вновь стал премьер-министром Словакии в 2023 году. После возвращения к власти он выступал против военной помощи Украине и критиковал санкции против России.

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