Фицо не смогли лишить пожизненной пенсии

Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны были принять участие не менее 50% жителей страны, внесенных в списки избирателей.

Референдум об отмене пожизненных выплат премьер-министру Словакии Роберту Фицо после его отставки не состоялся из-за низкой явки. Явка избирателей после обработки результатов с 99,5% участков составила 16,1%, сообщает Associated Press.

На этот же референдум был вынесен вопрос о возобновлении работы специальной прокуратуры, которая занималась тяжкими преступлениями и коррупцией. Принятое при правительстве Фицо решение упразднить специальную прокуратуру вызвало несколько лет назад массовые протесты в Словакии.

Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati. Поводом стали поправки 2024 года, согласно которым бывшие премьеры и спикеры парламента, занимавшие должность не менее двух сроков, могут получать пожизненные выплаты — более €4 тысяч в месяц. Под эти критерии, в частности, подпадает Фицо.

Роберт Фицо вновь стал премьер-министром Словакии в 2023 году. После возвращения к власти он выступал против военной помощи Украине и критиковал санкции против России.