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Мишустин встретится с Пашиняном

13:32 364

Председатель правительства России Михаил Мишустин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях XVI международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, сообщила пресс-служба российского правительства.

В начале июля Пашинян и Мишустин провели телефонный разговор по инициативе армянской стороны. Главы правительств обсудили вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, сообщал российский кабмин.

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