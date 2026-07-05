Мишустин встретится с Пашиняном

Председатель правительства России Михаил Мишустин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях XVI международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля, сообщила пресс-служба российского правительства.

В начале июля Пашинян и Мишустин провели телефонный разговор по инициативе армянской стороны. Главы правительств обсудили вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, сообщал российский кабмин.