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Ракеты и дроны летели на Украину: ВСУ рассказали, сколько сбили

13:50 295

В ночь на воскресенье, 5 июля, российские войска атаковали Украину противорадиолокационной ракетой Х-31, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 125 ударными БПЛА типов Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами «Пародия», сообщается в ежедневной сводке Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ракеты были выпущены из акватории Черного моря и оккупированной РФ части Запорожской области; БПЛА летели из Брянска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, оккупированного Донецка и из Гвардейского в аннексированном Крыму.

Силы украинской противовоздушной обороны сбили либо подавили 112 дронов и три ракеты на севере, юге и востоке Украины. Ракета Х-31 не достигла цели, добавили в ВС ВСУ. Зафиксировано попадание четырех ударных БПЛА на трех локациях, а также падение обломков на 8 точках.

Поздно вечером 4 июля войска РФ нанесли не менее пяти ударов по Запорожью, в результате была разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этаж, ранены три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Утром 5 июля российские войска нанесли новый удар по Днепру, поразив одно из предприятий города, говорится в сообщении главы местной ОВА Александра Ганжи. «Двое человек получили ранения. Более 10 раз враг наносил удары по 4 районам с помощью беспилотников, артиллерии и ракет», - уточнил он позже.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате удара российских дронов по городу Богодухов погибли два человека. Повреждения получили супермаркет, мебельный магазин и два автомобиля, пишет Синегубов. Кроме того, в воскресенье российский дрон типа «Италмас» ударил по Киевскому району Харькова. По словам Синегубова, взрывные ранения получили 73-летняя, 75-летняя и 40-летняя женщины, а также 74-летний мужчина. Пострадала также 18-летняя девушка. Все пострадавшие госпитализированы.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточняет, что дрон попал в дорогу, также поврежден автомобиль одного из городских коммунальных предприятий.

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