«Константиновка держится»: украинские военные в городе

Генеральный штаб ВСУ опубликовал в своих соцсетях видеоролик, на котором несколько групп украинских военных заявляют, что находятся в Константиновке и продолжают оборону этого населенного пункта.

Ранее российские власти заявили, что армия РФ полностью захватила Константиновку, однако Украина эти утверждения считает ложными.

«Противник не прекращает попыток инфильтрации и продвижения отдельными группами, однако такие действия своевременно выявляются, а враг систематически уничтожается украинскими защитниками», — говорится в последнем сообщении Генштаба ВСУ в соцсетях.

На опубликованном Генштабом видео украинские военные на улицах Константиновки, они говорят, что город остается под их контролем.