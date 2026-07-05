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«Константиновка держится»: украинские военные в городе

заявили в ВСУ
13:53 158

Генеральный штаб ВСУ опубликовал в своих соцсетях видеоролик, на котором несколько групп украинских военных заявляют, что находятся в Константиновке и продолжают оборону этого населенного пункта.

Ранее российские власти заявили, что армия РФ полностью захватила Константиновку, однако Украина эти утверждения считает ложными.

«Противник не прекращает попыток инфильтрации и продвижения отдельными группами, однако такие действия своевременно выявляются, а враг систематически уничтожается украинскими защитниками», — говорится в последнем сообщении Генштаба ВСУ в соцсетях.

На опубликованном Генштабом видео украинские военные на улицах Константиновки, они говорят, что город остается под их контролем.

«Заявления о якобы захвате Константиновки – это очередной информационный фейк, призванный создать иллюзию успехов на фоне огромных потерь личного состава и провала попыток достичь поставленных целей. Реальность иная», – говорится в описании к видео.

По утверждению украинских военных, российские войска не прекращают попыток инфильтрации и продвижения отдельными группами, однако ВСУ «своевременно выявляют такие действия и ликвидируют» россиян.

«Константиновка держится. Силы обороны Украины продолжают выполнять поставленные задачи», – говорится в сообщении.

Судя по данным западных аналитиков, большая часть Константиновки находится в серой зоне, то есть там действуют отряды как Украины, так и России, отмечает BBC.

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