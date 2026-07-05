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Россия предложила Украине прекратить огонь
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Россия предложила Украине прекратить огонь

Украине больше «не нужны» Taurus

считает министр обороны Германии
14:15 1086

Министр обороны Германии Борис Писториус не считает необходимым поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag.

Писториус заявил, что украинские силы эффективно наносят удары по российской инфраструктуре, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам, используя беспилотники. Поэтому он не считает, что «Украине до сих пор нужны ракеты Taurus».

По словам Писториуса, ситуация на фронте в основном стабильная, без существенных изменений линии боевого столкновения, однако с большими потерями с обеих сторон.

В марте канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Германия пока не планирует поставки крылатых ракет Taurus в Украину, и отметил, что сегодня сама Украина имеет в своих арсеналах дальнобойное оружие, частично изготовленное при помощи Германии.

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