Украина ударила по аэродрому в Крыму, мостам и военным складам в Донбассе. А в Евпатории нет света и воды

Масштаб ущерба неизвестен. По данным украинских военных, Гвардейское является «одним из ключевых военных аэродромов» РФ в Крыму, используется для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания авиационной техники.

Кроме того, утверждают в Генштабе ВСУ, поражены два автомобильных моста в захваченной РФ части Донецкой области Украины, а также три склада боеприпасов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Тем временем назначенный Россией «глава администрации» аннексированной Евпатории Виталий Оганесян заявил, что в городе отключилось электроснабжении, не уточнив о причинах. Как написал Оганесян в своих соцсетях, «…электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят».

По данным украинских мониторинговых телеграм-каналов, в течение ночи в аннексированном Крыму под удар могли попасть две электроподстанции. Эти сведения не подтверждены официально. Генеральный штаб ВСУ в воскресенье об ударах по крымским энергообъектам не сообщал.