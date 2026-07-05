Пашинян о новой Конституции Армении

Принятие новой Конституции Армении остается в повестке правящей партии «Гражданский договор», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации в связи с Днем Конституции.

«Предвыборная программа большинства, сформированного по итогам выборов, также включает повестку принятия новой Конституции», — сказал премьер-министр Армении.

По словам Пашиняна, с момента обретения Арменией независимости была нарушена органическая связь между верховенством права и волей народа, поэтому государство не воспринималось как инструмент обеспечения безопасности и свободы граждан: «Ключевое значение Конституции не только в установлении правопорядка, конституционного строя в стране, но и в обеспечении генетической, органической связи этого строя с основателем государства, сувереном, то есть с народом».

Премьер Армении отметил, что исполнительная власть и правящее большинство активно работают над исправлением этой ситуации с помощью политики, проводимой с 2024 года и получившей поддержку народа на очередных выборах в парламент 7 июня.