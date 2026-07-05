Рекорд импорта бензина из Беларуси в Россию

Россия в июне 2026 года увеличила импорт бензина из Беларуси до исторического максимума.

«Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишут, что с 1 по 25 июня в Россию из Беларуси ввезли 141 тысячу тонн топлива, это в 2,4 раза превышает объем поставок за весь май. В июне 2025 года объем импорта бензина из Беларуси составлял лишь 1000 тонн.

По данным ЦЦИ, Беларусь перенаправила в Россию объемы топлива, которые ранее предназначались для стран Центральной Азии. По мнению экспертов, опрошенных изданием, увеличение импорта бензина из Беларуси позволит улучшить ситуацию с топливом на российском рынке, но не сможет полностью покрыть дефицит бензина.