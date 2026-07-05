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Американцы умирают от аномальной жары

15:10 351

Минимум 25 человек погибли из-за аномальной жары в США, сообщает NBC.

Наибольшее число погибших зафиксировали в Нью-Джерси — 22 случая, преимущественно среди людей в возрасте от 30 до 80 лет. Еще одна смерть подтверждена в округе Кук (штат Иллинойс). В Миссисипи от теплового удара скончался 74-летний мужчина, в городе Болтон (штат Массачусетс) — 83-летняя женщина.

«Это не типичная летняя жара. Такая жара может быстро стать опасной для жизни людей и животных всех возрастов», — рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения штата Нью-Джерси Даля Эвайс.

4 июля Национальная метеорологическая служба США предупредила об аномальной жаре для почти 156 млн жителей восточной части страны. Как писали СМИ, над востоком Соединенных Штатов образовался «тепловой купол». Метеорологи ожидают, что в ближайшие дни во многих регионах США температура днем будет достигать +35–38°C, а из-за высокого уровня влажности ощущаться они будут как 43–46°C. 

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