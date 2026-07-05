ОПЕК+ приняла решение

Альянс ОПЕК+ в воскресенье согласовал очередное повышение квот на добычу нефти в августе, передает Reuters со ссылкой на сообщение ОПЕК+.

Согласно информации, целевые показатели нефтедобычи ‌вырастут на 188 000 баррелей в сутки в августе, как в июне и июле. Это увеличит предложение нефти на рынке в период падения цен на фоне постепенного открытия Ормузского пролива. Следующая встреча семерки состоится 2 августа.

Война США и Израиля с Ираном привела к резкому падению добычи у ключевых участников альянса. Согласно данным ОПЕК, добыча ОПЕК+ в мае упала до 33,13 миллиона баррелей в сутки с 42,77 миллиона баррелей в сутки в феврале. Тем не менее, цены на нефть вернулись к довоенному уровню - около $72 за баррель, чему способствовали ⁠сокращение импорта Китаем, увеличение экспорта из стран, не входящих в ближневосточный регион, а также рекордное высвобождение стратегических ‌запасов, скоординированное Международным энергетическим агентством (МЭА), и меморандум о взаимопонимании между ‌США и Ираном о прекращении войны, который помог ослабить опасения по поводу нехватки сырья.