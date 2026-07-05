Фермеры тоннами выбрасывают помидоры, черешню и клубнику. А в Баку ценники бьют рекорды. Кто виноват?

Июль в Азербайджане обычно считается периодом, когда дешевеют сезонные фрукты и овощи. Но в этом году все иначе: цены бьют рекорды. При этом в последние дни социальные сети заполнили кадры, на которых сельские труженики килограммами выбрасывают помидоры, клубнику и черешню. Так почему же цены в Баку растут, а фермеры избавляются от урожая, выращенного с таким трудом? Как могла возникнуть столь парадоксальная ситуация? Фермеры, с которыми поговорил haqqın.az, отмечают: в этом году их подвела погода. Урожай получился богатым, но дожди ухудшили качество плодов. Больше всего пострадали черешня и клубника. Особо тяжелая ситуация в Хачмазском районе. Фермер Расул Агаев рассказал, что закупочные цены в этом году почти вдвое ниже прошлогодних: «Дожди испортили качество, поэтому выброшенные плоды — это либо сгнившие в садах, либо те, что быстро испортились, потому что их не успели продать».

По словам фермеров, доставлять продукцию напрямую на бакинские рынки стало практически невозможно. Транспорт, рабочая сила, аренда торговых точек и другие расходы обходятся все дороже. В итоге цены в регионах фактически диктуют перекупщики: именно они получают основную прибыль. Производитель получает копейки, а покупатель — ценники с фантастическими для местного рынка цифрами. «В этом году я понес убытки, и другие фермеры тоже. Черешня, которую у нас покупают по 1 манату 50 гяпиков, в Баку продается по 6–7 манатов. В этом нет вины фермера», — сокрушается Агаев. Председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли говорит, что нынешняя ситуация на рынке фруктов и овощей складывается под влиянием нескольких факторов. Производители вынуждены продавать продукцию в полях или районах по очень низкой цене, а когда она доходит до столичных рынков, ее стоимость резко возрастает. На этот разрыв влияют логистика, хранение, транспортировка, рыночные сборы, потери и маржа посредников. «Кадры, на которых фермеры выбрасывают урожай, показывают, что иногда затраты на доставку продукции на рынок превышают доход от ее продажи. Особенно это касается скоропортящихся фруктов и овощей. Когда покупателя нет или предложенная цена не покрывает расходы, некоторые фермеры предпочитают уничтожить урожай, а не собирать и перевозить его». – говорит наш собеседник.