Кремль заявил: «Спецоперация» стала «настоящей войной»

Западные страны помогают Украине «целиться по территории» России, и потому «спецоперация» превратилась в «настоящую войну». Об этом в интервью «Вестям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру», — сказал представитель Кремля.

При этом, по утверждению Пескова, у Украины «нет рычагов воздействия» на Россию: «Конечно, киевский режим огрызается, пытается создать информационную картину для своих кураторов, для своих подельников по Североатлантическому альянсу. Создать картину, что, дескать, он в силах оказывать какое-то давление». По словам Пескова, динамика на фронте становится «хуже» для Киева, а военнослужащие ВС России «наступают».