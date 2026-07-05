Сирия ждет Макрона

Отмечается, что Макрон станет первым западным лидером, который посетит Сирию после прихода к власти в конце 2024 года Ахмеда аш-Шараа. Это также будет первый визит президента Франции в эту страну со времен Николя Саркози в 2009 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить Сирию, точные даты визита пока не сообщаются, передает Agence France-Presse со ссылкой на сирийские власти.

В администрации президента Сирии заявили агентству SANA, что Макрона будет сопровождать делегация инвесторов и представителей французских компаний. Согласно заявлению, Ахмед аш-Шара и Макрон планируют провести круглый стол со своими делегациями.

В прошлом году аш-Шара посетил Францию по приглашению Макрона, где лидеры двух стран провели переговоры в Елисейском дворце. В ходе этих обсуждений обе стороны подтвердили важность уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.