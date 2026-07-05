Глава Генштаба Израиля побывал в крепости Бофор и туннеле «Хезболлы»

Начальник Генерального штаба армии Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир в воскресенье утром посетил хребет Бофор вместе с командующим Северным военным округом генерал-майором Рафи Мило, командиром 36-й дивизии бригадным генералом Ифтахом Норкиным, командирами бригад «Голани, «Саар ми-Голан».

По сообщению израильского «Канала 7», в ходе глава Генштаба провел «экскурсию и оценку оперативной обстановки, спустился на подземный маршрут под хребтом, побеседовал с военными.

Замир сказал, что «ливанская армия должна реализовать свою приверженность подписанному историческому соглашению и принять меры по очистке территории от террористов «Хезболлы» и террористической инфраструктуры - ЦАХАЛ будет продолжать действовать решительно, чтобы устранить угрозы с ливанской территории, и готова начать быструю атаку, если режим прекращения огня будет нарушен».

По его словам, деятельность израильских военных в районе хребта Бофор и на юге Ливана «осуществляется в соответствии с принципами соглашения и созданными в его рамках механизмами в рамках усилий по устранению угроз жителям севера».

Начальник Генштаба похвалил бойцов 36-й дивизии и сказал, что достигнутые армией Израиля «военные достижения ослабили «Хезболлу», она истощена и терпит поражение в каждом сражении, в котором сталкивается с нашими силами».