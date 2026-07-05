Кремль хочет «достичь всех целей» мирными переговорами

Россия «открыта» к мирным переговорам по Украине. Москва предпочла бы «достигнуть всех наших целей», рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Вестям».

«Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров», — утверждает Песков.

По словам представителя Кремля, в этом вопросе Россия надеется на продолжение сотрудничества с США. Контакты Москвы со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером носят «довольно частый характер»: «Они сейчас заняты. Станут посвободнее — их всегда будут рады видеть в Москве».

4 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Собеседники обсудили «урегулирование российско-украинского конфликта».