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Израиль подтвердил размещение «Железного купола» в Эмиратах

17:10 67

Израиль в начале войны с Ираном развернул в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) систему ПВО «Железный купол», заявила министр транспорта и безопасности на дорогах еврейского государства Мири Регев в интервью израильскому армейскому радио «Галей ЦАХАЛ».

«ОАЭ поняли, что баллистические ракеты представляют собой одну из самых больших проблем, и они пользуются нашей (Израиля) поддержкой», - сказала Регев.

Газета Maariv отмечает, что заявление Регев стало первым признанием со стороны израильского министра факта передачи ОАЭ батарей «Железного купола».

В середине мая посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что на фоне вооруженного конфликта с Ираном Израиль передал ОАЭ батареи ПВО «Железный купол» и направил персонал для «оказания содействия в их эксплуатации». В конце апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Израиль развернул в ОАЭ «Железный купол», отмечая, что это стало первым случаем развертывания этого вида ПВО за пределами США и Израиля.

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