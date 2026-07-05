Второй день подряд: Россия бьет по газодобывающим объектам Украины

В течение последних двух дней российские военные наносят «целенаправленные» удары по объектам по добыче газа в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, сообщила компания «Нафтогаз Украина».
В результате ударов с применением различных дронов, в том числе реактивных, на объектах начались масштабные пожары, «зафиксированы значительные разрушения, работа части оборудования остановлена», заявили в компании.
«Обстрелы продолжаются практически беспрерывно со вчерашнего утра», — сказано в сообщении компании.
«Это целенаправленная атака на украинскую газодобычу и попытка сорвать подготовку страны к зиме», — заявил глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
Компания отмечает, что пока полный масштаб разрушений установить невозможно, поскольку сохраняется угроза безопасности.
Harvard International Review отмечает, что Украина обладает вторыми после Норвегии запасами природного газа в Европе (если не считать Россию), но они в основном пока не используются. В докладе аналитического центра CSIS сказано, что в последние годы Украина обеспечивала около 70% своих потребностей в газе за счет внутренней добычи.