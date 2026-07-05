Второй день подряд: Россия бьет по газодобывающим объектам Украины

В течение последних двух дней российские военные наносят «целенаправленные» удары по объектам по добыче газа в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, сообщила компания «Нафтогаз Украина».

В результате ударов с применением различных дронов, в том числе реактивных, на объектах начались масштабные пожары, «зафиксированы значительные разрушения, работа части оборудования остановлена», заявили в компании.