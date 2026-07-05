«Октагон»: Египет открыл крупнейший в мире военный штаб

Его площадь достигает 9 миллионов квадратных метров — в восемь раз больше, чем у Пентагона.

Церемонию сопровождали масштабный артиллерийский салют, парад военной техники, также пролет боевых вертолетов Apache и пилотажных групп. В ней приняли участие высшее военное и политическое руководство страны. Президент ас-Сиси подписал официальный устав и символически нажал кнопку для поднятия государственных флагов над всеми блоками нового штаба. пишут израильские СМИ.

По данным Государственной информационной службы Египта, штаб расположен в центре новой столицы (Эль-Асима эль-Джадида). Он будет выполнять функции центра управления вооруженными силами и государственными кризисными структурами. Комплекс включает десять восьмиугольных зданий, представляющих различные виды вооруженных сил и структур, а также центры управления, связи и обработки данных. Общая территория комплекса составляет около 90 кв. км и разделена на 13 функциональных зон.

Объект спроектирован как интегрированный центр управления, предназначенный для координации действий армии и государственных институтов в обычных условиях и при кризисах. По заявлению египетских властей, штаб оснащен многоуровневой системой защиты и рассчитан на работу даже в условиях чрезвычайных ситуаций.

«Октагон» является закрытым военным городом, занимая небольшую часть новой столицы Египта. Внутри города построены отдельные жилые кварталы, предназначенные исключительно для размещения семей военнослужащих, офицерского состава и обслуживающего персонала.