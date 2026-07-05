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Секретные военные документы нашли на свалке

18:32 297

Секретные военные документы крупнейшего гарнизона британской армии обнаружили на свалке в Британии. Об этом сообщила газета Sun.

Бумаги обнаружил случайный прохожий на свалке в 4 км от гарнизона Кэттерик в английском графстве Северный Йоркшир на территории центра переработки отходов в Каттерик-Бридж. Власти начали проверку обстоятельств произошедшего.

«Проводится расследование после того, как… обнаружили на свалке секретные военные документы», — пишет издание. За выяснение обстоятельств взялось руководство оборонного ведомства.

Речь идет о гарнизоне Каттерик в графстве Йоркшир, где размещены более 10 тысяч военнослужащих, включая подразделения королевской артиллерии и инженерных войск. По данным публикации, среди выброшенных материалов оказались документы с именами и званиями военных, сведениями о вооружении, графиками караулов, а также данными о нарушениях безопасности и протоколами реагирования на тревоги. Уточняется, что часть документов датирована 2018, 2021 и 2023 годами. 

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