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Россия предложила Украине прекратить огонь
Новость дня
Россия предложила Украине прекратить огонь

Москва заявила, что Киев «не согласился» на предложение о прекращении огня

18:42 181

Министерство обороны России заявило, что Украина отказалась приостановить боевые действия в Константиновке для передачи тел погибших украинских военнослужащих.

«В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — утверждает российское военное ведомство, не уточнив, откуда у него такие сведения.

Украинские власти пока не комментировали это заявление и не объявляли, что отказываются приостановить бои в Константиновке, чтобы забрать тела погибших.

Ранее российское Минобороны заявило, что предлагает Украине с 6 июля с 12:00 до 18:00 прекратить обстрелы Константиновки «для проведения гуманитарной акции». Украинская сторона, заявили в военном ведомстве, должна проинформировать о своем решении до полудня 5 июля.

Власти РФ поздно вечером 3 июля объявили, что российские войска полностью захватили Константиновку. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это заявление «ложью»: «Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить».

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