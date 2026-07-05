Иран и Катар возобновили морскую торговлю

Катар и Иран объявили о возобновлении морской торговли между своими портами. Министерство транспорта Катара заявило в сообщении соцсети X, что морская деятельность «возобновится немедленно».

Торговый советник Ирана в Дохе Аббас Абдолхани заявил, что поставки грузов из Ирана в катарском порту Эр-Рувайс возобновились спустя почти пять месяцев простоя.

Он добавил, что этого удалось добиться в координации с катарским правительством.

Дипломат подчеркнул, что этот транспортный узел является одним из главных пунктов ввоза продукции на местный рынок. Восстановление логистической цепочки поможет снизить расходы на перевозку грузов, а также ускорит доставку и увеличит общий объем торговли.

Катар является одним из главных посредников между Ираном и Соединенными Штатами и последовательно выступает за диалог для прекращения конфликта в Персидском заливе.