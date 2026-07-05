USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Россия предложила Украине прекратить огонь
Новость дня
Россия предложила Украине прекратить огонь

Иран и Катар возобновили морскую торговлю

18:53 327

Катар и Иран объявили о возобновлении морской торговли между своими портами. Министерство транспорта Катара заявило в сообщении соцсети X, что морская деятельность «возобновится немедленно».

Торговый советник Ирана в Дохе Аббас Абдолхани заявил, что поставки грузов из Ирана в катарском порту Эр-Рувайс возобновились спустя почти пять месяцев простоя.

Он добавил, что этого удалось добиться в координации с катарским правительством.

Дипломат подчеркнул, что этот транспортный узел является одним из главных пунктов ввоза продукции на местный рынок. Восстановление логистической цепочки поможет снизить расходы на перевозку грузов, а также ускорит доставку и увеличит общий объем торговли.

Катар является одним из главных посредников между Ираном и Соединенными Штатами и последовательно выступает за диалог для прекращения конфликта в Персидском заливе.

Украина превращает Крым в «гигантскую мышеловку»
Украина превращает Крым в «гигантскую мышеловку» пишет The New York Times
20:10 345
Фермеры тоннами выбрасывают помидоры, черешню и клубнику. А в Баку ценники бьют рекорды. Кто виноват?
Фермеры тоннами выбрасывают помидоры, черешню и клубнику. А в Баку ценники бьют рекорды. Кто виноват? наши проблемы
16:08 4222
Москва заявила, что Киев «не согласился» на предложение о прекращении огня
Москва заявила, что Киев «не согласился» на предложение о прекращении огня
18:42 1154
Прощание с Хаменеи: огромные толпы людей, призывы «наказать виновных» в гибели верховного лидера
Прощание с Хаменеи: огромные толпы людей, призывы «наказать виновных» в гибели верховного лидера добавлено фото; обновлено 17:45
17:45 7098
Глава Генштаба Израиля побывал в крепости Бофор и туннеле «Хезболлы»
Глава Генштаба Израиля побывал в крепости Бофор и туннеле «Хезболлы» фото
16:45 1289
Украина заявила об «отключении» 16 энергообъектов в Крыму
Украина заявила об «отключении» 16 энергообъектов в Крыму обновлено 16:30
16:30 3587
Анкара закручивает вентиль. У Багдада месяц на решение
Анкара закручивает вентиль. У Багдада месяц на решение Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:19 4578
Кремль заявил: «Спецоперация» стала «настоящей войной»
Кремль заявил: «Спецоперация» стала «настоящей войной»
15:56 3561
«Зверь» и «Летающий Белый дом». Анкара переходит на полувоенное положение
«Зверь» и «Летающий Белый дом». Анкара переходит на полувоенное положение наши подробности
11:54 5696
«Константиновка держится»: украинские военные в городе
«Константиновка держится»: украинские военные в городе заявили в ВСУ
13:53 3892
Ракеты и дроны летели на Украину: ВСУ рассказали, сколько сбили
Ракеты и дроны летели на Украину: ВСУ рассказали, сколько сбили
13:50 1754

ЭТО ВАЖНО

Украина превращает Крым в «гигантскую мышеловку»
Украина превращает Крым в «гигантскую мышеловку» пишет The New York Times
20:10 345
Фермеры тоннами выбрасывают помидоры, черешню и клубнику. А в Баку ценники бьют рекорды. Кто виноват?
Фермеры тоннами выбрасывают помидоры, черешню и клубнику. А в Баку ценники бьют рекорды. Кто виноват? наши проблемы
16:08 4222
Москва заявила, что Киев «не согласился» на предложение о прекращении огня
Москва заявила, что Киев «не согласился» на предложение о прекращении огня
18:42 1154
Прощание с Хаменеи: огромные толпы людей, призывы «наказать виновных» в гибели верховного лидера
Прощание с Хаменеи: огромные толпы людей, призывы «наказать виновных» в гибели верховного лидера добавлено фото; обновлено 17:45
17:45 7098
Глава Генштаба Израиля побывал в крепости Бофор и туннеле «Хезболлы»
Глава Генштаба Израиля побывал в крепости Бофор и туннеле «Хезболлы» фото
16:45 1289
Украина заявила об «отключении» 16 энергообъектов в Крыму
Украина заявила об «отключении» 16 энергообъектов в Крыму обновлено 16:30
16:30 3587
Анкара закручивает вентиль. У Багдада месяц на решение
Анкара закручивает вентиль. У Багдада месяц на решение Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:19 4578
Кремль заявил: «Спецоперация» стала «настоящей войной»
Кремль заявил: «Спецоперация» стала «настоящей войной»
15:56 3561
«Зверь» и «Летающий Белый дом». Анкара переходит на полувоенное положение
«Зверь» и «Летающий Белый дом». Анкара переходит на полувоенное положение наши подробности
11:54 5696
«Константиновка держится»: украинские военные в городе
«Константиновка держится»: украинские военные в городе заявили в ВСУ
13:53 3892
Ракеты и дроны летели на Украину: ВСУ рассказали, сколько сбили
Ракеты и дроны летели на Украину: ВСУ рассказали, сколько сбили
13:50 1754
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться