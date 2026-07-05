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Россия предложила Украине прекратить огонь

Польша рассекретит военную помощь Украине

18:59 570

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поручил рассекретить военную помощь Украине, оказанную после полномасштабного вторжения России. Об этом польский министр сообщил в соцсети Х.

«После консультации с премьер-министром Дональдом Туском, сохраняя ответственность перед общественностью и соблюдая требования законодательства, я поручил рассекретить все пожертвования в пользу Украины за 2022–2026 годы», – написал Косиняк-Камыш.

Министр обороны Польши «также поручил Службе военной контрразведки SKW выяснить, кто намеренно стремился раскрыть государственные тайны. Мы действуем в условиях войны у нашей границы, каждое действие, направленное против польских государственных интересов, ставит под угрозу безопасность поляков».

Сообщение министра обороны появилось в ответ на обвинения оппозиции в том, что правительство Польши тайно передало Украине ракеты для системы Patriot.

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