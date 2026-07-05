Евробаскет-2029: Азербайджан выигрывал 16 очков, но проиграл Ирландии

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу провела свой последний матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2029. В Бакинском дворце спорта подопечные Тахира Бахшиева принимали Ирландию и уступили со счетом 70:76.

По ходу матча наша команда имела преимущество в 16 очков, но не смогла его удержать.

Игра не имела важного значения, так как обе сборные потеряли шансы на выход в следующий отборочный этап. Однако победа над ирландцами могла вывести Азербайджан на итоговое 2-е место в группе, что уже было бы успехом. Увы, с двумя победами в шести матчах наша сборная заняла последнее 4-е место в группе «А».

В эти минуты в параллельном матче в нашей группе Люксембург крупно проигрывает Северной Македонии.

Скорее всего, Азербайджан, Ирландия и Люксембург наберут по 8 очков, но у нашей команды будут худшие дополнительные показатели в очных встречах. 2-е место у Люксембурга, 3-е - у Ирландии.

На первом этапе отбора на Евробаскет-2029 10 сборных были поделены на три группы. Четыре команды — три победителя групп и лучшая вторая сборная — должны были выйти во второй раунд, где присоединятся еще к восьми командам.

В итоге дальше уже точно идут победители групп Северная Македония и Словакия. Еще две команды определятся сегодня чуть позже.