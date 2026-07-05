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В Мали туареги наступают на позиции армии и российского «Африканского корпуса»

19:19 468

В Мали повстанцы и джихадисты провели серию атак на позиции армии и проправительственных сил. По сообщению западных СМИ, под удар попали города Анефис, Агельхок и Гао на севере страны, Севаре и район Конны в центральной части Мали, а также тюрьма в Кениеробе к югу от столицы Бамако.

Главной целью стал Анефис в регионе Кидаль. Там находятся позиции малийской армии и российских бойцов «Африканского корпуса», которые поддерживают власти Мали. После предыдущего крупного наступления в апреле малийские и российские силы отступили в Анефис из Кидаля и Тессалита.

Представитель туарегского «Фронта освобождения Азавада» Мохамед Эльмаулуд Рамадан утверждает, что бойцы группировки вошли в Анефис. Le Monde приводит его слова о том, что «Фронт освобождения Азавада» контролирует город, но малийские и российские военные остаются в своем лагере.

France 24 со ссылкой на местного чиновника также пишет, что повстанцы взяли под контроль Анефис, а российские бойцы «окопались в лагере».

Независимого подтверждения полного захвата Анефиса пока нет. Армия Мали заявила, что все атаки были отражены, а ситуация «полностью под контролем». Российский «Африканский корпус» также утверждает, что его подразделения вместе с малийской армией отражают атаки.

Ответственность за атаки фактически взяли на себя две силы. Первая — «Фронт освобождения Азавада», туарегская группировка, которая добивается независимости северного Мали. Вторая — «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», филиал «Аль-Каиды» в Сахеле. По данным Reuters, первая заявила, что атаковала и захватила не менее семи позиций армии или проправительственных сил, однако это заявление не подтверждено независимо.

Анефис имеет стратегическое значение, так как это один из последних опорных пунктов малийской армии и российских сил в регионе Кидаль после апрельского наступления повстанцев. Le Monde отмечает, что потеря города стала бы серьезным ударом по властям: Анефис расположен на пути к Гао и Томбукту, двум крупнейшим городам на севере Мали.

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