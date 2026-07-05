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Латыш Джебраил стал игроком «Карабаха»

Восьмой трансфер за лето
Отдел спорта
19:33 525

Футбольный клуб «Карабах» представил своего очередного новичка. Это - латвийский защитник Джебраил Макрецкис, с которым подписан 3-летний контракт.

В «Карабахе» он будет играть под 25-м номером.

Последним клубом 26-летнего футболиста был венгерский «Ференцварош», за который он провел 135 матчей и забил 4 гола. Также он выступал за «Боннер» (Германия), вторую команду дортмундской «Боруссии», «Викторию» (Германия) и «Пирин» (Болгария).

На счету Макрецкиса 7 матчей за юношескую сборную Латвии.

Джебраил родился в немецком Аахене. Его папа - турок, а мама - латышка. Он имеет гражданства Латвии и Германии.

Макрецкис - восьмой трансфер «Карабаха» за нынешнее трансферное окно. Ранее к команде присоединились француз Жали Муаддиб, швед Закария Саво, португалец Самюэль Лобато, мозамбикец Бруно Ланга, босниец Мартин Зломислич, ямаец Реналдо Сефас и венгр Бенсе Варконьи.

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