В Тегеране заявили, что Иран и Россию никто не победит

Россия и Иран «навсегда» останутся партнерами и союзниками, заявил замкомандующего Корпусом стражи исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Маруфи в ходе церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.

«Россия — это страна-союзница и стоит рядом с исламской республикой. Прекрасный русский народ тоже с болью воспринял кончину нашего лидера», — заявил Маруфи, которого цитирует ТАСС.

«Россия была нашим партнером, и она навсегда им останется. В этом нет ни капли сомнения», — заверил Маруфи.

Военный заявил, что Запад хочет победить Россию и Иран, но этого, по его словам, «никогда не произойдет».