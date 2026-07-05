USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Россия предложила Украине прекратить огонь
Новость дня
Россия предложила Украине прекратить огонь

В Турции рассказали, что обсудят на саммите НАТО в Анкаре

19:44 299

На саммите в Анкаре лидеры НАТО сосредоточатся на обсуждении безопасности в евроатлантическом регионе, ситуации вокруг Украины и обстановке на южных границах альянса, сообщил глава Управления по коммуникациям Администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран в соцсети Х.

«Лидеры проведут стратегический обмен мнениями по поводу угроз, рисков и вызовов в отношении европейско-атлантического пространства; будет обсуждаться ситуация в Украине и последние события на юге альянса», — отметил Дуран.

Лидеры также планируют обсудить усилия НАТО в сфере сдерживания и обороны на фоне роста военных инвестиций.

Саммит НАТО в столице Турции пройдет 7–8 июля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его «решающим», указав, что там будут приняты «важные решения относительно будущего альянса».

Украина превращает Крым в «гигантскую мышеловку»
Украина превращает Крым в «гигантскую мышеловку» пишет The New York Times
20:10 353
Фермеры тоннами выбрасывают помидоры, черешню и клубнику. А в Баку ценники бьют рекорды. Кто виноват?
Фермеры тоннами выбрасывают помидоры, черешню и клубнику. А в Баку ценники бьют рекорды. Кто виноват? наши проблемы
16:08 4226
Москва заявила, что Киев «не согласился» на предложение о прекращении огня
Москва заявила, что Киев «не согласился» на предложение о прекращении огня
18:42 1161
Прощание с Хаменеи: огромные толпы людей, призывы «наказать виновных» в гибели верховного лидера
Прощание с Хаменеи: огромные толпы людей, призывы «наказать виновных» в гибели верховного лидера добавлено фото; обновлено 17:45
17:45 7101
Глава Генштаба Израиля побывал в крепости Бофор и туннеле «Хезболлы»
Глава Генштаба Израиля побывал в крепости Бофор и туннеле «Хезболлы» фото
16:45 1290
Украина заявила об «отключении» 16 энергообъектов в Крыму
Украина заявила об «отключении» 16 энергообъектов в Крыму обновлено 16:30
16:30 3590
Анкара закручивает вентиль. У Багдада месяц на решение
Анкара закручивает вентиль. У Багдада месяц на решение Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:19 4578
Кремль заявил: «Спецоперация» стала «настоящей войной»
Кремль заявил: «Спецоперация» стала «настоящей войной»
15:56 3564
«Зверь» и «Летающий Белый дом». Анкара переходит на полувоенное положение
«Зверь» и «Летающий Белый дом». Анкара переходит на полувоенное положение наши подробности
11:54 5700
«Константиновка держится»: украинские военные в городе
«Константиновка держится»: украинские военные в городе заявили в ВСУ
13:53 3895
Ракеты и дроны летели на Украину: ВСУ рассказали, сколько сбили
Ракеты и дроны летели на Украину: ВСУ рассказали, сколько сбили
13:50 1754

ЭТО ВАЖНО

Украина превращает Крым в «гигантскую мышеловку»
Украина превращает Крым в «гигантскую мышеловку» пишет The New York Times
20:10 353
Фермеры тоннами выбрасывают помидоры, черешню и клубнику. А в Баку ценники бьют рекорды. Кто виноват?
Фермеры тоннами выбрасывают помидоры, черешню и клубнику. А в Баку ценники бьют рекорды. Кто виноват? наши проблемы
16:08 4226
Москва заявила, что Киев «не согласился» на предложение о прекращении огня
Москва заявила, что Киев «не согласился» на предложение о прекращении огня
18:42 1161
Прощание с Хаменеи: огромные толпы людей, призывы «наказать виновных» в гибели верховного лидера
Прощание с Хаменеи: огромные толпы людей, призывы «наказать виновных» в гибели верховного лидера добавлено фото; обновлено 17:45
17:45 7101
Глава Генштаба Израиля побывал в крепости Бофор и туннеле «Хезболлы»
Глава Генштаба Израиля побывал в крепости Бофор и туннеле «Хезболлы» фото
16:45 1290
Украина заявила об «отключении» 16 энергообъектов в Крыму
Украина заявила об «отключении» 16 энергообъектов в Крыму обновлено 16:30
16:30 3590
Анкара закручивает вентиль. У Багдада месяц на решение
Анкара закручивает вентиль. У Багдада месяц на решение Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
02:19 4578
Кремль заявил: «Спецоперация» стала «настоящей войной»
Кремль заявил: «Спецоперация» стала «настоящей войной»
15:56 3564
«Зверь» и «Летающий Белый дом». Анкара переходит на полувоенное положение
«Зверь» и «Летающий Белый дом». Анкара переходит на полувоенное положение наши подробности
11:54 5700
«Константиновка держится»: украинские военные в городе
«Константиновка держится»: украинские военные в городе заявили в ВСУ
13:53 3895
Ракеты и дроны летели на Украину: ВСУ рассказали, сколько сбили
Ракеты и дроны летели на Украину: ВСУ рассказали, сколько сбили
13:50 1754
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться