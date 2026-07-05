В Турции рассказали, что обсудят на саммите НАТО в Анкаре

На саммите в Анкаре лидеры НАТО сосредоточатся на обсуждении безопасности в евроатлантическом регионе, ситуации вокруг Украины и обстановке на южных границах альянса, сообщил глава Управления по коммуникациям Администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран в соцсети Х.

«Лидеры проведут стратегический обмен мнениями по поводу угроз, рисков и вызовов в отношении европейско-атлантического пространства; будет обсуждаться ситуация в Украине и последние события на юге альянса», — отметил Дуран.

Лидеры также планируют обсудить усилия НАТО в сфере сдерживания и обороны на фоне роста военных инвестиций.

Саммит НАТО в столице Турции пройдет 7–8 июля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его «решающим», указав, что там будут приняты «важные решения относительно будущего альянса».