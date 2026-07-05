Украина превращает Крым в «гигантскую мышеловку»

По данным издания, в последние недели украинские силы наносили удары по мостам, автомобильным дорогам, системам противовоздушной обороны, радиолокационным станциям, объектам энергетической инфраструктуры и топливным базам. В результате отдельных атак на полуострове происходили перебои с электроснабжением, российские подразделения сталкивались с трудностями в обеспечении ресурсами.

Украина активизировала удары по военной инфраструктуре в аннексированном РФ Крыму, стремясь нарушить снабжение российских войск и ослабить их позиции на южном направлении. Об этом пишет американская The New York Times, ссылаясь на анализ спутниковых снимков, видеоматериалов и комментарии военных экспертов.

Аналитики отмечают, что такие действия вынудили часть российских войск на южном фронте сосредоточиться на обороне. Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что сегодня «в Крыму негде спрятаться. Украинцы способны поразить любое место, где есть зенитное орудие, логистический центр, аэродром или штаб».

По информации NYT, только в июне Украина заявила об ударах по 31 российской системе ПВО и радиолокационной станции. По мнению экспертов, это продемонстрировало уязвимость российской ПВО, которая создавалась прежде всего для отражения атак самолетов и ракет, а не большого количества беспилотников. После ослабления системы ПВО украинские силы усилили атаки на логистические маршруты.

Издание отмечает, что после повреждения кораблей и прекращения паромного сообщения Россия стала еще больше зависеть от сухопутных путей снабжения и Крымского моста. При этом восстановление поврежденной инфраструктуры сопровождается новыми украинскими ударами.

Аналитик американского Института изучения войны Катерина Степаненко считает, что российская армия пытается адаптироваться к новой тактике Украины, усиливая патрулирование ключевых маршрутов беспилотниками и средствами перехвата.

Начальник штаба 412-й бригады беспилотных систем Украины Артем Беленков отметил, что украинские силы также постоянно меняют тактику применения беспилотников и других средств поражения, чтобы сохранять эффективность ударов.

Военные аналитики подчеркивают, что, несмотря на возрастающее давление на российскую логистику, для существенного снижения боеспособности войск РФ на юге Украины может потребоваться еще несколько недель или месяцев. По оценке энергетического аналитика Геннадия Рябцева, серия украинских ударов уже создала накопительный эффект, который постепенно превращает Крым в «гигантскую логистическую мышеловку» для российской армии.