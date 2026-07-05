В Португалии Михаил Малкин взял реванш у португальского чемпиона Европы

В финале в синхронных прыжках у мужчин азербайджанский дуэт Гусейн Аббасов - Магсуд Махсудов с результатом 51,73 завоевал бронзовую медаль.
Золото у португальцев Лукаса Сантоса и Габриэля Албукерке (54,23), серебро взяли белорусы Андрей Буйлов и Иван Литвинович (53,38).
Таким образом, Азербайджан завоевал на Кубке мира в Коимбре три медали - золото и две бронзы.
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Как сообщил haqqin.az сам Михаил Малкин, он победил на Кубке мира в Коимбре, исполнив уникальную комбинацию, которую ранее никто в мире не делал.
20:49
Сегодня в португальской Коимбре завершаются соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.
В тамблинге азербайджанский спортсмен Михаил Малкин завоевал золото. В решающем финале он получил оценку 32,30 балла и смог опередить действующего чемпиона Европы Васко Песо (32,10) из Португалии. Бронза у еще одного нашего спортсмена - Тофика Алиева (29,30).
Напомним, на апрельском чемпионате Европы, который также проходил в Португалии, во втором финале Малкин пошел на риск, чтобы опередить Песо, и в итоге занял лишь 4-е место. Алиев стал серебряным призером. На этот раз Михаилу удалось одолеть португальца на глазах у местной публики.
Также сегодня в финале в индивидуальных прыжках на батуте Магсуд Махсудов занял 7-е место.
Также сегодня в финале в синхронных прыжках Магсуд выступит в дуэте с Гусейном Аббасовым.