В Португалии Михаил Малкин взял реванш у португальского чемпиона Европы

В финале в синхронных прыжках у мужчин азербайджанский дуэт Гусейн Аббасов - Магсуд Махсудов с результатом 51,73 завоевал бронзовую медаль.

Золото у португальцев Лукаса Сантоса и Габриэля Албукерке (54,23), серебро взяли белорусы Андрей Буйлов и Иван Литвинович (53,38).

Таким образом, Азербайджан завоевал на Кубке мира в Коимбре три медали - золото и две бронзы.

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Как сообщил haqqin.az сам Михаил Малкин, он победил на Кубке мира в Коимбре, исполнив уникальную комбинацию, которую ранее никто в мире не делал.

20:49

Сегодня в португальской Коимбре завершаются соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.