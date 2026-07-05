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Не Америкой единой: Нетаньяху рассказал о «друзьях Израиля»

21:15 469

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Америка осталась единственной страной, поддерживающей Израиль.

«Я уважаю Джей Ди Вэнса, у нас очень хорошие отношения, однако это не означает, что я согласен со всем, что он говорит. Я также должен отметить, что Дональд Трамп — это величайший друг, который был у меня в Белом доме, — сказал он в эфире телеканала Fox News. — У нас есть и другие друзья, например небольшая страна под названием Индия, в которой проживают 1,4 млрд человек, и у нас там огромная поддержка».

Нетаньяху опроверг слухи о серьезных разногласиях с Дональдом Трампом: «Я уважаю его, у нас очень хорошие отношения, но это не значит, что я согласен со всем, что он говорит». По словам израильского премьера, он «сходится во мнениях с Трампом в 99%».

Израильский премьер не стал возражать против заявления Трампа о том, что он «знает, кто здесь главный». Нетаньяху только добавил, что «США являются лидером свободного мира, а Израиль – единственная демократия на Ближнем Востоке».

Падение поддержки Израиля среди молодых республиканцев Нетаньяху объяснил «влиянием иностранных государств», целенаправленно формирующих негативный образ Израиля в социальных сетях.

В конце июня американское издание Politico со ссылкой на источники сообщало о том, что США перестали делать для Израиля исключение из принципа «Америка превыше всего», еврейское государство утратило статус «особого союзника».

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