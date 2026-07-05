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Нетаньяху заявил о необычной просьбе ливанских христиан

21:26 353

Некоторые христианские деревни на юге Ливана обратились к Израилю с «просьбами об аннексии», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

«Мы заботимся о наших друзьях — особенно христианах Ближнего Востока. Мы защищаем их от фанатиков из «Хезболлы», которые хотят их убить. Мы защищаем христиан повсюду», — сказал израильский премьер.

26 июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали в Вашингтоне соглашение о мирном урегулировании — оно предполагает приостановку боевых действий между ЦАХАЛ и «Хезболлой». Лидер «Хезболлы» Наим Касем назвал документ «унижением» и «отказом от суверенитета».

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