Зеленский предупредил украинцев: Россия готовит новый массированный удар

Россия готовит «новый массированный удар по Украине», сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Есть снова данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар. Это в духе Путина – сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре», - цитирует Зеленского УНИАН.

Он призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. Кроме того, Зеленский обратился к западным партнерам Украины, напомнив, что задержки с поставками ракет для украинской ПВО, в частности для систем Patriot, приводят к гибели людей: «У мира есть необходимое количество и качество средств ПВО – нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и в мире».