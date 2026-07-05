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Пропавшего моряка уже не ищут

22:14 964

ВМС США приостановили поиски моряка, пропавшего без вести после крушения американского вертолета в Аравийском море в начале июля, сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США.

«ВМС США приостановили активные поиски моряка... с 5 июля. Моряк числится пропавшим без вести с 1 июля после того, как вертолет MH-60S упал в Аравийское море», - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой флота в X.

За более чем 102 часа поисков военные обследовали территорию свыше 14 тыс. кв. миль (36 259 кв. км).

Вертолет входил в авианосную группу George H. W. Bush, после крушения удалось спасти трех из четырех членов экипажа воздушного судна.

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