США: Россия дорого платит за захваченную землю...

«Россияне сейчас находятся в таком положении, когда сумма, которую они могут получить благодаря продолжению наступательных операций, исчезающе мала - и близится к нулю», - заявил Вэнс.

Наступательные операции армии России дают все меньше достижений на фронте, в то же время оборонная тактика Украины создает условия, необходимые для завершения войны, заявил в интервью изданию The Times вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам вице-президента США, когда он впервые изучал войну между Россией и Украиной, ему казалось очевидным, что развитие беспилотных технологий позволит Киеву логичнее закрепиться и измотать Москву, чем начинать дорогостоящую наступательную операцию с целью возвращения оккупированных территорий.

«Если вы помните, летом 2023 года главным спором было то, стоит ли Украине начать масштабное контрнаступление. Почти весь западный мир, включая президента Байдена, подталкивал украинцев к масштабному контрнаступлению, которое, если оглянуться назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой», – сказал вице-президент США.

По его мнению, нынешняя администрация США склоняется к тому, что украинцы, пока идут переговоры, «должны просто занимать максимально оборонительную позицию»: «Такой подход принес гораздо больше плодов, потому что обороняться легче, чем наступать. Это позволило украинцам чуть больше использовать свое тактическое преимущество».

Вэнс также сказал, что Россия платит чрезвычайно высокую цену за каждый новый захваченный километр украинской территории: «И я думаю, что это потому, что Соединенные Штаты и НАТО поощряли Украину больше сосредоточиваться на обороне – и это доказало свою эффективность».

Кроме того, Вэнс назвал одним из главных достижений администрации Трампа прекращение прямого финансирования Украины со стороны США и переложение большей части финансовой нагрузки на европейских союзников.