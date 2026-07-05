После визита Трампа: Китай освободил пастора подпольной церкви

Пастор протестантской церкви «Сион», ранее одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь «Эзра» Мингри покинул тюрьму в Китае и уехал в США, сообщает BBC.

Это подтвердила американская правозащитная организация ChinaAid. Пастора освободили менее чем через два месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Китай.

Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейдов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви.

Церковь «Сион» была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1,5 тыс. прихожан. В 2018 году деятельность «Сиона» была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме,