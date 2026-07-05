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Загадочные шары вынесло на берег Австралии

23:09 411

Власти Австралии расследуют происхождение загадочных крупных серебристых шаров, которые в выходные вынесло на берег на севере штата Квинсленд, сообщает BBC.

Предположительно, шесть массивных объектов, обнаруженных на пляже Форрест-Бич к северу от Таунсвилла, могут оказаться космическим мусором. Сейчас Австралийское космическое агентство (ASA) пытается установить их происхождение.

Специалисты в защитных костюмах поместили сферы в специальные герметичные контейнеры для опасных материалов под охраной полиции, так как существует опасение, что внутри могут находиться опасные вещества. Пожарно-спасательная служба Квинсленда в воскресенье сообщила, что вокруг места обнаружения объектов сохраняется 50-метровая зона отчуждения. Ведомство призвало всех, кто найдет подозрительные предметы в этом районе, не прикасаться к ним. Власти рекомендовали всем, кто обнаружит подобные объекты, немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом в экстренные службы.

В сети появились спекуляции, что найденные сферы могут быть баками для ракетного топлива космических аппаратов. В таком случае внутри могли сохраниться остатки легковоспламеняющихся или химически активных веществ. Пока не известно, какому космическому аппарату могли принадлежать эти объекты и кто его запустил.

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