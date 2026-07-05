Миллиардные убытки у покупателей криптовалюты Трампа

3 июля, по данным Nansen, монета торговалась на уровне $1,76, это на 97% ниже ее пиковой цены в $75,35 в январе прошлого года.

Почти миллион человек, купивших мемкоин TRUMP президента США Дональда Трампа, по состоянию на конец июня потеряли свои деньги, их совокупные убытки составили $3,81 млрд, говорится в отчете аналитической компании Nansen, специализирующейся на криптовалютах, передает The New York Times (NYT).

Одним из тех, кто остался в минусе, оказался частный криптотрейдер Николас Пинто, поддержавший Трампа на выборах 2024 года. Он признался, что суммарно вложил в мемкоин TRUMP порядка полумиллиона долларов и лишился примерно половины этой суммы.

Как пишет NYT, президент был не единственным, кто заработал на собственном мемкоине. Сразу после запуска зимой прошлого года его цена взлетела с менее чем доллара до $70 с лишним, и опытные трейдеры, часто использующие торговых ботов, успели «снять сливки». Газета отметила, что трейдеры знают механизм таких монет: мемкоины стремительно взлетают, а затем обваливаются, когда первые покупатели продают активы новичкам, «пытающимся запрыгнуть в уходящий поезд».

Издание отмечает, что модель работы мемкоина обеспечивала прибыль самому Трампу независимо от того, рос или падал курс токена. Он получал комиссионные с каждой операции с монетой, при этом регулярно призывая своих сторонников покупать и торговать ею через социальную сеть Truth Social.

По данным Nansen, деньги потеряли 988 905 криптокошельков – примерно двое из каждых трех покупателей мемкоина. Общая сумма их потерь, включая нереализованные убытки тех, кто до сих пор держит токены, составляет 3,81 млрд долларов.

В то же время почти 500 тысяч криптокошельков зафиксировали прибыль от торговли $TRUMP. По подсчетам Nansen, их совокупный доход достиг около 4 млрд долларов. Авторы материала объясняют это тем, что профессиональные трейдеры, использующие автоматизированные торговые алгоритмы, быстро купили токены на старте, а затем продали их менее опытным инвесторам после резкого скачка цены.

Американский профессор права Стивен Гиллерс допускает, что президенту и его партнерам со временем могут предъявить коллективный иск, несмотря на заявление властей об отказе от строгого контроля за мемкоинами.

На днях Управление по правительственной этике США опубликовало финансовый отчет Трампа за 2025 год. Согласно документу, его доходы, связанные с криптовалютой, превысили $1 млрд. Около $515 млн Трамп получил от продажи монет компании World Liberty Financial, соучредителями которой являются президент и его сыновья, еще $65 млн — от продажи долей в ее холдинговой компании. В декларации также указан доход в размере $635 млн от продажи президентских мемкоинов.