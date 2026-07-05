Американцы вывели почти все свои войска из Эстонии

Соединенные Штаты практически полностью вывели своих военных с территории Эстонии после того, как Пентагон приостановил отправку новых подразделений в Европу и начал пересмотр глобального размещения сил. Об этом пишет эстонская телерадиокомпания ERR.

«На территории страны должен находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих… Сейчас в стране осталась лишь небольшая часть персонала — в основном обслуживающие подразделения», — говорится в публикации.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что текущая ситуация связана с плановой летней ротацией, однако точные сроки возвращения новых подразделений пока не известны.

По оценкам эстонских политиков, Вашингтон стремится перераспределить ответственность за безопасность в рамках НАТО, увеличивая роль европейских стран в обороне региона. При этом военные контингенты Великобритании и Франции остаются в Эстонии и сохраняют плановую ротацию.