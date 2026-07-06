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Азербайджан разгромил Албанию на чемпионате Европы

Отдел спорта
00:28 286

Женская молодежная (U-20) сборная Азербайджана по баскетболу провела второй матч на чемпионате Европы в дивизионе «B» в болгарском Самокове.

После поражения от Ирландии (81:93) в первой встрече наша команда легко обыграла Албанию - 88:60.

После 2 туров у Греции 4 очка, у Ирландии и Азербайджана - по 3, у Албании - 2.

Завтра в заключительном матче на первой групповой стадии сборная Азербайджана сыграет с Грецией.

Всего 14 команд распределены по четырем группам. По две лучшие команды выйдут во второй групповой этап. Остальные шесть сборных сыграют в единой группе, чтобы определить обладателей позиций с 9-й по 14-ю.

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