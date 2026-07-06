Роналду подтвердил: «Это мой последний чемпионат мира»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду объявил, что текущий чемпионат мира станет для него последним в карьере. Его слова приводит AS.

«Это мой последний чемпионат мира. Нужно наслаждаться им», — сказал Роналду.

По его словам, каким бы ни был результат матча с Испанией, он уйдет с чистой совестью: «На 1000%. Я играю из любви к футболу. Что бы ни случилось, я буду счастлив. Я не могу оказывать на себя давление, дойти до конца карьеры и думать, что обязан побеждать».

Ранее сестра Роналду, Катя Авейру, заявила, что нынешний чемпионат мира может стать для Роналду последним в футболке сборной Португалии.

Для Роналду это шестой чемпионат мира в карьере. В 1/8 финала португальцы встретятся с Испанией. Матч пройдет 6 июля.