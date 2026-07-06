Российские беспилотники атаковали АЗС SOCAR в Украине

По сообщению АзерТАдж, вечером 5 июля удару подверглась АЗС SOCAR в Николаевской области. В результате атаки на заправочной станции произошел взрыв.

В компании SOCAR Energy Ukraine подтвердили информацию, указав, что три ударных беспилотника типа «Шахед» атаковали автозаправочную станцию по адресу: Николаевская область, село Нечаяное, улица Одесская, 2А. В результате удара повреждено административное здание АЗС. В компании сказали, что благодаря принятым превентивным мерам безопасности, строгому соблюдению инструкций во время воздушной тревоги и наличию укрытия удалось предотвратить более тяжелые последствия. Во время атаки все сотрудники находились в убежище, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в последние дни российские войска наносят массированные удары по автозаправочным станциям в Украине.

Летом прошлого года в результате взрывов в селе Березина Житомирской области серьезные повреждения получили две автозаправочные станции SOCAR Energy Ukraine. Также в августе прошлого года россияне атаковали нефтебазу SOCAR в Одесской области Украины беспилотниками типа «Шахед». В результате удара произошел пожар, четыре человека получили тяжелые ранения.