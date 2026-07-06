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Драгоценности на миллионы евро вынесли из французского музея

01:20 422

Неизвестные украли из музея ювелирного дела Lalique во Франции драгоценности на €4 млн, сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники.

Музей расположен в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке страны. Взлом произошел утром 5 июля. Как сообщил близкий к расследованию источник радиостанции RTL, было украдено около 20 ювелирных изделий. «Ущерб все еще оценивается, но может составить несколько миллионов евро, вероятно, около четырех миллионов», — рассказал собеседник.

По данным RTL, музей Lalique находился под пристальным вниманием после ограбления Лувра в Париже в октябре 2025 года. «Система охраны была, но ее оказалось недостаточно», — отметил собеседник радиостанции.

Музей был открыт в 2011 году. В нем выставлены около 650 работ французского ювелира Рене Лалика и его преемников, включая ювелирные изделия в стиле ар-нуво, стекло в стиле ар-деко и современный хрусталь.

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