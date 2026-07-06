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Прощание с Хаменеи: огромные толпы людей, призывы «наказать виновных» в гибели верховного лидера

В США брата Асада приговорили к 30 годам

01:40 391

Суд в США приговорил гражданина Ливана и Сирии Антуана Кассиса, двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада, к 30 годам лишения свободы по делу о незаконной торговле оружием и наркотиками. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

По версии следствия, 59-летний Кассис использовал связи с сирийским режимом для организации поставок оружия колумбийской террористической организации «Национальная освободительная армия» в обмен на сотни килограммов кокаина.

Американские власти утверждают, что Кассис действовал совместно со своим братом Махером и рядом высокопоставленных сирийских военных чиновников. Согласно материалам дела, группа организовала ввоз 500 килограммов кокаина через сирийский порт Латакия, после чего наркотики распространялись на Ближнем Востоке.

Антуан Кассис был задержан в Кении, в мае его экстрадировали в Соединенные Штаты.

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