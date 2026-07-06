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Прощание с Хаменеи: огромные толпы людей, призывы «наказать виновных» в гибели верховного лидера
Новость дня
Прощание с Хаменеи: огромные толпы людей, призывы «наказать виновных» в гибели верховного лидера

Ирак пошел не по плану Ирана

01:59 362

Власти Ирака решили сократить масштаб запланированных в стране траурных церемоний по случаю похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Портал Shafaq News со ссылкой на источники в новом кабмине Ирака сообщает, что траурные церемонии решено провести в провинциях Эн-Наджаф и Кербела, на территории которых расположены главные святыни мусульман-шиитов. При этом власти Ирака, добавили источники портала, отказались организовать процессии в Багдаде, несмотря на давление Тегерана.

По мнению издания, таким образом новое иракское правительство планирует продемонстрировать, что стремится к более сбалансированному внешнеполитическому курсу, не подверженному значительному влиянию Ирана, особенно на фоне предстоящей поездки премьера страны Али аз-Зейди в Вашингтон.

Прощание с Али Хаменеи проходит с 3 июля. 8 июля тело Хаменеи будет на день отправлено в Ирак. Погребение состоится 9 июля в иранском Мешхеде.

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