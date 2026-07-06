Главная сенсация ЧМ-2026: Холанд отправил Бразилию домой!

В Нью-Йорке состоялся третий матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встречались сборные Бразилии и Норвегии.

Встреча завершилась сенсационной победой Норвегии - 2:1. Норвежцы смогли выбить «пентакампеонов» благодаря двум голам Эрлинга Холанда. Он отличился на 79-й и 90-й минутах. У бразильцев единственный гол с пенальти уже в добавленное время забил Неймар.

Стоит сказать, что в первом тайме Бразилия не реализовала пенальти.

В четвертьфинале Норвегия сыграет с победителем пары Мексика - Англия.