Главная сенсация ЧМ-2026: Холанд отправил Бразилию домой!

В Нью-Йорке состоялся третий матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встречались сборные Бразилии и Норвегии.
Встреча завершилась сенсационной победой Норвегии - 2:1. Норвежцы смогли выбить «пентакампеонов» благодаря двум голам Эрлинга Холанда. Он отличился на 79-й и 90-й минутах. У бразильцев единственный гол с пенальти уже в добавленное время забил Неймар.
Стоит сказать, что в первом тайме Бразилия не реализовала пенальти.
В четвертьфинале Норвегия сыграет с победителем пары Мексика - Англия.