Трамп позвонил Инфантино, ФИФА приняла скандальное решение в пользу сборной США

Главный скандал на чемпионате мира по футболу разразился после того, как ФИФА решила отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна. Футболист «Монако» получил красную карточку после вмешательства VAR в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Но накануне стало известно, что дисквалификация Балогуна была приостановлена – теперь нападающий сможет принять участие в матче 1/8 финала против сборной Бельгии 7 июля. Утверждается, что основанием для отмены дисквалификации послужила статья 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, согласно которой судебный орган вправе принять решение о полной или частичной приостановке применения дисциплинарных мер – при этом приостановка может быть отменена в случае совершения игроком нарушения в течение испытательного срока. Испытательный срок равен одному году. После того, как ФИФА приняла это решение, президент США Дональд Трамп поблагодарил Международную федерацию. «Спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и отменили огромную несправедливость!» – написал Трамп в соцсети Truth Social. Позже стало известно, что Белый дом просил ФИФА рассмотреть дисквалификацию Балогуна. Администрация президента США напрямую связывалась с ФИФА и просила главу организации Джанни Инфантино повлиять на пересмотр красной карточки Балогуна. При этом в ФИФА настаивают, что власти США не могли повлиять на решение дисциплинарной комиссии из-за ее независимого характера, а также полномочий, предусмотренных регламентом. Далее The New York Times пояснил, что Дональд Трамп лично звонил Джанни Инфантино. По информации издания, Трамп позвонил Инфантино через несколько часов после матча США и Боснии и Герцеговины и попросил его пересмотреть ситуацию с дисквалификацией Балогуна. Также высокопоставленные чиновники администрации Трампа, в том числе министр торговли Говард Лютник и исполнительный директор группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани, обратились к юристам, чтобы те помогли Федерации футбола США постараться подать апелляцию. Трамп и Инфантино снова поговорили после того, как дисквалификация игрока была приостановлена, и президент США сказал Инфантино, что это было правильное решение.

Трамп также позвонил главному тренеру сборной США Маурисио Почеттино, и пожелал ему удачи в матче против Бельгии. В свою очередь, в Бельгии потрясены решением ФИФА по Балогуну. «Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) потрясена решением ФИФА допустить дисквалифицированного игрока сборной США Фоларина Балогуна к участию в матче США – Бельгия. ФИФА в своем решении опирается на статью 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА. В соответствии с этим положением Дисциплинарный комитет ФИФА может принять решение о приостановке исполнения ранее наложенной дисциплинарной санкции. Однако статья 66.4 того же Дисциплинарного кодекса ФИФА прямо предусматривает, что красная карточка (удаление) автоматически влечет дисквалификацию на следующий матч команды. Именно так применялось правило во всех предыдущих случаях удаления на этом чемпионате мира. Более того, независимо от вышеизложенного, данное решение прямо противоречит положениям Регламента чемпионата мира, а именно статье 10.5: «Если игрок или официальное лицо команды удалены с поля в результате прямой красной карточки, либо второй желтой карточки, автоматически повлекшей удаление, они автоматически пропускают следующий матч своей команды. Кроме того, к ним могут быть применены дополнительные дисциплинарные санкции». Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино также поделился своими мыслями: «Если кто-то и пострадал во всей этой ситуации, то это США. Мы 30-35 минут играли в меньшинстве в плей-офф чемпионата мира. Мы не получили из этого никакой выгоды. Мы не жертвы, но и не злодеи в этой истории. У меня следующая реакция: все, кто по-настоящему любит спорт и верит в его честность, приветствуют это решение. Нас и так достаточно сильно наказали в матче против Боснии и Герцеговины, играли вдесятером 30 минут. Удаление было несправедливым.