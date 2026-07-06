ЧМ-2026: пять голов, два пенальти и удаление в матче Мексика - Англия

Один из самых интересных матчей ЧМ-2026 состоялся сегодня в Мехико. Сборная Мексики в матче 1/8 финала принимала Англию и уступила со счетом 2:3. В связи с погодными условиями игра началась на час позже запланированного - в 5 утра по бакинскому времени.

На 36-й минуте Джуда Беллингема оставили одного во вратарской, и футболист «Реала» головой отправил мяч в ворота. Пока мексиканцы приходили в себя, Беллингем спустя две минуты забил второй мяч.

На 42-й минуте Хулиан Киньонес сделал счет 1:2. На 54-й минуте за грубую игру был удален футболист сборной Англии Джарелл Куанса. Но это не помешало англичанам заработать пенальти, который на 60-й минуте реализовал Харри Кейн.

Мексиканцы, играя в большинстве, смогли отыграть один мяч: 11-метровый на 69-й минуте использовал Рауль Хименес. Но добиться большего хозяевам не удалось.

12 июля в 01:00 по бакинскому времени в Майами в четвертьфинале встретятся Норвегия и Англия.